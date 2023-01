Xander zag spookrijder op A16 recht op zich afkomen: ‘Meteen duidelijk dat hij op de vlucht was’

Dat de spookrijder, die zondagavond laat een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A16 bij Prinsenbeek, niet de weg kwijt was maar vluchtte voor de politie, was voor de 34-jarige Xander direct duidelijk. ,,Ik wist meteen: dit is geen zielig opaatje die de weg kwijt is, deze meneer is op de vlucht.”