Younes kan na vuistslag niet meer praten, maar probeert het toch tijdens rechtszaak tegen dader

De officier van justitie rekent verdachte Levi el A. aan dat hij een kickboksverleden heeft en dus had moeten weten dat één klap op het hoofd ernstige gevolgen kan hebben. Toch raakte Levi met een gerichte vuistslag vol het gezicht van Younes, die uit Leystad komt maar met vrienden naar Zwolle was gegaan om daar Bevrijdingsdag te vieren. Younes sloeg ‘als een lappenpop’ achterover. Camerabeelden legden het hele incident vast.

Levi el A. werkte als pizzakoerier. Hij kwam bij het Bethlehemskerkplein in Zwolle met zijn pizzascooter vast te staan. Er ontstond een ruzie. El A. liep op een gegeven moment richting Younes en sloeg. Na zijn vuistslag bleef het slachtoffer op de grond liggen. Hij was er ernstig aan toe, bleek later. Hij liep bloedingen in het hoofd en hersenen op, een hersenkneuzing, een breuk in een van de schedelbeenderen en een gedeeltelijke verlamming. Hij lag enige tijd in coma. Namens het slachtoffer wordt 750.000 euro aan schade gevorderd van El A.