YouTuber ontmaskert pedo met verborgen camera: ‘ruil’ kinderporno op beeld

In de video vertelt de man - van wie de stem is vervormd - ook over beelden die zijn gemaakt terwijl zijn vrouw aan het oppassen was. ,,Zij vroeg: ga jij er even naar toe. Allebei die kinderen lagen te slapen.’’ Een ‘meisje van rond de vijf à zes jaar’ lag volgens hem ‘heerlijk te slapen’. De man beschrijft in de video dat hij haar toen ‘een kusje op haar kutje’ heeft gegeven. Hij vindt het naar eigen zeggen ‘hartstikke geil om lekker verboden dingen te doen’. Het wordt niet duidelijk wanneer dit precies plaatsgevonden zou hebben.



De politie Noord-Nederland bevestigt dat agenten gisteren bij die persoon zijn binnengevallen. Politiewoordvoerder Kalina Pruntel: ,,Het klopt dat wij bij de man zijn geweest en gegevensdragers in beslag hebben genomen. Ook hebben we hem laten weten dat er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. Omdat we net zijn gestart geven we nog geen personalia vrij.’’ Hoe lang het onderzoek gaat duren is nog niet duidelijk.