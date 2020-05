Yulia schrok zich dood: Na twee maanden zei Bruno het al: ‘Ik hou van je’

Ombudsman na klachten over gebruik stroom­stoot­wa­pen agenten: ‘Geen wondermid­del’

8:40 Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept de politie op het stroomstootwapen terughoudend en zorgvuldig te gebruiken. De ombudsman onderzocht twee klachten die hij in korte tijd ontving over de inzet van het wapen in een GGZ-instelling.