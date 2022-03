Yvonne moest neus afzetten in vliegtuig: ‘Met vreemden naast me haalde ik ‘hem rillend van gezicht’

Hulporgani­sa­ties slaan alarm om opvangte­kort vluchtelin­gen

VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en Unicef slaan alarm over het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne. ,,Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit inmiddels zelfs zo vol dat de veiligheidsregio Groningen overweegt de hekken te sluiten. Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië en Jemen die bescherming zoeken in Nederland, belanden dan op straat”, waarschuwen de organisaties.

26 maart