Zaanstad spreekt met ‘bijna tien’ organisaties over protest bij intocht Sint

De gemeente zocht in een aantal gevallen zelf contact met de organisaties. Of ze ook daadwerkelijk komen protesteren, is nog niet bekend. Partijen die in Zaanstad aanwezig willen zijn, kunnen dat tot 72 uur van tevoren kenbaar maken. Drie organisaties hebben de gemeente al laten weten dat ze willen komen. Alle drie zijn pro-Zwarte Piet, zegt de woordvoerder. In de media heeft in elk geval de Nederlandse Volks Unie (NVU) aangegeven te willen komen.