Zacht weer op komst: donderdag mogelijk 15 graden

Mag agente hoofddoek om? Vandaag volgt de uitspraak

10:08 Vandaag velt het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht eindelijk een oordeel over wie er in zijn gelijk staat. De Rotterdamse agente die vindt dat ze haar werk prima mét hoofddoek kan doen. Of de politie die oordeelt dat agenten voor alles neutraal moeten zijn; bewoners hoeven niet te zien welk geloof dienders aanhangen.