Zachtaardig en naïef, maar ook IS-aanhanger: wie is Fatima H. echt?

Eerste besmetting coronavi­rus in Nederland

21:30 In Nederland is voor het eerst iemand besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt het RIVM zojuist. De patiënt, die kort geleden in de regio Lombardije is geweest, zit in isolatie en is opgenomen in een ziekenhuis in Tilburg. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst brengt contacten van de patiënt in kaart door middel van contactonderzoek.