Zak geld voor bouw waterstofschip

Nico reed met zijn auto via de trap de fietsenkel­der van station Deventer in, maar hij won zijn rechtszaak wel

9 maart Nico Mulder uit Lettele is er nog altijd koel onder. Hij stuurde per ongeluk in alle vroegte met zijn Alfa Romeo Spider de trap van de ondergrondse Deventer stationsstalling af. Hij liet de auto achter en sprong in de trein. ,,Mijn doel was de trein halen. Dat is gelukt en daardoor won ik mijn rechtszaak", zegt hij monter.