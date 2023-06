Zakenman Gerard Sanderink is ook zijn laatste grote ondernemingen kwijt

Gerard Sanderink is ook zijn laatste grote ondernemingen Strukton en Oranjewoud kwijt. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam schorst hem per direct als bestuurder. Ook als aandeelhouder heeft hij niks meer te vertellen.

De uitspraak volgt op een tumultueuze zitting op 24 mei. Tijdens die zitting spraken de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad van Strukton openlijk uit dat Sanderink te verward en irrationeel is om nog leiding te geven aan de bedrijven. Dat bleek ook wel tijdens de zitting, waar de multimiljonair tekeer ging tegen de rechters en keer op keer aankwam met een bizarre complottheorie over de Russische maffia die zijn bedrijven zou willen overnemen.

‘Twijfel aan gang van zaken’

De Ondernemingskamer oordeelt nu dat er „gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van beide vennootschappen. Hun toestand maakt dat de gevraagde onmiddellijke voorzieningen moeten worden getroffen’.”

En die voorzieningen houden in dat Sanderink per direct aan de kant wordt gezet. Zijn aandelen zijn, op één na, in beheer gegeven aan een tijdelijk beheerder, advocaat M. Holtzer. Dat betekent dat Sanderink zich niet meer als grootaandeelhouder kan gedragen op aandeelhoudersvergaderingen. Hij was van plan om dat wel te doen: op de eerstvolgende vergadering wilde hij zijn Raad van Commissarissen ontslaan, omdat die hem geschorst had. Maar dat plan kan hij nu dus niet meer uitvoeren.

De beslissing van de Ondernemingskamer komt net op tijd voor Strukton en Oranjewoud. Vrijdag staat namelijk een gesprek gepland met banken over financiering, waarvoor duidelijkheid over de rol van Sanderink nodig was.

Grote problemen

De Ondernemingskamer gaat in het vonnis uitgebreid in op de problemen bij Strukton en Oranjewoud, die al jaren spelen. Volgens de rechters zijn er sinds 2019 grote financiële en organisatorische problemen en lijkt Sanderink niet van plan om daar iets aan te doen: „Hij meent dat hij als bestuurder kan doen wat hem goed dunkt, omdat de onderneming immers ‘van hem is’”.

Cybercharlatan

En dat terwijl er juist krachtige leiding nodig is. Want in februari 2019 viel de FIOD binnen bij Strukton vanwege verdenking van omkoping in Saoudi Arabie. En ongeveer tegelijkertijd kreeg Sanderink een relatie met de omstreden cybercharlatan Rian van Rijbroek, waarna hij een juridische vete begon met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. Die zaken leidden tot veel negatieve publiciteit en twijfels over de stabiliteit van Sanderinks ondernemingen.

Ruzie met accountant

De topman leek die problemen niet serieus te nemen. Het vonnis haalt aan dat Sanderink een versterking van de financiële afdeling binnen het bedrijf blokkeerde en ruzie maakte met de accountant. Maatregelen om risico’s van grote bouwprojecten te beheersen werden niet genomen. „Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een toenemende twijfel aan het vermogen van Sanderink om effectief leiding te geven aan een onderneming met de complexiteit en de omvang van Oranjewoud en Strukton Groep”, zo stelt de Ondernemingskamer.

Verward en angstig

Ze wijst daarbij op diverse incidenten. De raad van commissarissen merkte bij een vergadering in november 2022 op dat Sanderink angstig en wantrouwend was en een verwarde indruk maakte. Vlak daarna kondigde hij aan geen overheidsopdrachten meer te willen aannemen omdat hij de overheid niet meer vertrouwde. Dat terwijl de overheid tot zijn grootste opdrachtgevers behoort.

Ook wordt het incident van 16 maart 2023 genoemd. Die dag kwam Sanderink halverwege een rechtszaak in Almelo binnenstormen, waarna hij de rechters begon uit te beledigen. Strukton was gedaagd in die zaak, maar daar wisten de Raad van Commissarissen en het hoofd van de afdeling Juridische Zaken niets van. Sanderink had het niet nodig gevonden hen in te lichten, en ook niet om een advocaat te sturen.

Verwarde brieven

De Ondernemingskamer wijst tot slot ook nog op de verwarde brieven die Sanderink aan leden van de Tweede Kamer en gemeenteraden stuurde, voorafgaand aan de zitting van 24 mei. Het vonnis spreekt van „een onsamenhangende uiteenzetting over een complot van onder meer diverse publieke instanties met leden van de Russische maffia om Sanderink van zijn aandelen te ontdoen met het oogmerk om de stabiliteit van de Nederlandse Staat te ondermijnen.”

Het brengt de Ondernemingskamer tot de conclusie dat er direct moet worden ingegrepen bij Oranjewoud en Strukton. En dat gebeurde eerder ook al bij Sanderinks ict-bedrijf Centric. Daar was het het Openbaar Ministerie dat om een onderzoek vroeg, omdat Centric een belangrijke dienstverlener is voor de overheid. De vrees was dat bij onder meer gemeenten en overheidsinstanties grote problemen zouden ontstaan als het bedrijf door Sanderinks strapatsen ten onder zou gaan.

Luister hieronder naar de podcast In de ban van Rian, over de desastreuze invloed van Rian van Rijbroek op zakenman Gerard Sanderink.

