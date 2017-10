Zakkenroller verliest zelf portemonnee door heldenactie Parkinson-patiënt

Voor het gemak pakt de oud-journalist het proces verbaal van de politie erbij. Agenten hebben uitgebreid beschreven hoe Van Empel donderdagmiddag rond 15.15 uur het maximale bedrag van zijn rekening pint bij de ING bij het Marktveld in Vught. Direct daarna loopt hij naar de bakker, voor een stokbrood.



,,Ik had mijn portemonnee in mijn linker hand, maar om het brood te pakken stopte ik hem even weg in mijn linker zak van mijn trainingsbroek. Bij de kassa voelde ik ineens dat de portemonnee er niet meer in zit. Ik keek op de grond, maar zag daar niks liggen. Ik vroeg nog aan de man achter me of hij iets had gezien. Ook niet. Dus ik rende naar buiten.''