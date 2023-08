Zangeres Ilse de Lange: 'Ontzettende jammer dat Tuckerville dit jaar voor het laatst is’

Het festival Tuckerville op het Rutbeek in Enschede gooit de handdoek in de ring. De volgende editie van het evenement in september is voor fans het moment om er afscheid van te nemen. De organisatie stelt in een verklaring dat het niet meer uit kan.

„De prijsstijgingen in de festivalbranche, de algemene inflatie én de wens om toegankelijk te blijven voor een groot publiek, zorgen ervoor dat de kwaliteit waar de organisatie voor staat, helaas niet langer haalbaar is. De komende (6e) editie van Tuckerville zal daarom de laatste zijn", meldt organisator Friendly Fire in een kort persbericht.

Een toelichting wil de organisatie er verder niet op geven. Een woordvoerder zegt slechts: „Het is verdrietig nieuws.”

Ontzettend jammer

Friendly Fire organiseert het evenement samen met zangeres lse DeLange. Zij reageert op social media en schrijft: „Dit vind ik natuurlijk ontzettende jammer, maar ik ben dankbaar voor 5 prachtige edities!” Verder legt ze vooral de nadruk op de komende editie op zaterdag 9 september: „We gaan nog één keer een mooie dag met elkaar beleven. Ik heb daar heeeel veel zin in!!”

Ze bedankt ‘iedereen die de afgelopen jaren Tuckerville heeft bezocht'. „Dank aan alle artiesten en natuurlijk dank aan Friendly Fire voor de organisatie elk jaar.”

Fans geschokt

Fans van Tuckerville reageren online geschokt. „Neeeee!!!", schrijft Angela. „Zo ontzettend jammer. Eindelijk een beetje Nashville in Nederland. Bedankt voor alle edities, ik heb er geen overgeslagen. Dit festival had meer en beter verdiend. Ilse, je bent een topper. De herinneringen en je eigen festival, pakt niemand je meer af, maar het blijft natuurlijk ‘knap kloot'n’ zoals we dat hier zeggen.”

lse DeLange is dankbaar voor vijf prachtige edities van Tuckerville.

In 2014 was de eerste editie van het festival, toen nog in het FC Twente-stadion. Daar was het direct een groot succes. In 2017 beleefde Tuckerville de vuurdoop op Het Rutbeek.

Tuckerville werd háár festival, het festival van lse DeLange. „Mijn Tennessee in Twente. Mijn afkomst is me zó dierbaar”, zei ze in een interview met Tubantia in 2017. Met Tuckerville kwam een wens uit die ze al jarenlang koesterde: iets terugdoen voor de omgeving waar ze vandaan komt.

„De muziek waar ik zo van hou terugbrengen naar mijn geboortegrond. Dat is wat ik wil. Die behoefte hebben meer artiesten. Neem Bløf, die met ‘Concert at Sea’ op de Brouwersdam de omgeving eert waar de bandleden vandaan komen. Ik vind dat een prachtige gedachte. Ik wil ook iets voor Twente terugdoen.”