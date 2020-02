Zangeres Iva Marín Adrichem en experts over het coronavirus in de Ochtend Show to go

Jacco Burgers vertelt ons in hoeverre de Nederlandse huisartsen voorbereid zijn op het coronavirus. Elie van Strien praat ons bij over de rookmelder die vanaf 2022 verplicht in elk huis moet hangen en Boy Mulder komt vertellen over de belastingaangifte voor 2019 die vanaf zondag 1 maart weer gedaan kan worden. Over de rookmelders bellen we ook met Tweede Kamerlid Erik Ronnes (CDA).



Verder bellen we met Ad Elissen in Tenerife over het laatste nieuws binnen de muren van het ‘coronahotel’, waar hij verblijft. Verslaggever Yelle Tieleman praat ons live voor de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam bij over het Marengo-proces.



Nu het coronavirus steeds dichterbij komt, worden de draaiboeken afgestoft. In het Tilburgse Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis staat arts-microbioloog Jean-Luc Murk morgen in een quarantaineruimte, waar eventuele patiënten terechtkomen. Hij geeft ons een rondleiding.



De in Nederland opgegroeide Iva Marín Adrichem mag misschien uitkomen voor IJsland op het Eurovisie Songfestival van 2020. De blinde zangeres staat deze zaterdag in de finale van een IJslands programma waarvan de winnaar het land mag vertegenwoordigen op het liedjesbal. We bellen haar om de spanning te meten.