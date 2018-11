Zeehonden nemen afscheid van stervende soortgenoot aan Brouwersdam

Stervende zeehonden had Cees van Hoven van Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree wel vaker gezien, maar zo'n hele afscheidsceremonie nog nooit. ,,Het was zo bijzonder. En zo bizar. Er zwommen wel elf zeehonden in de spuisluis en ze kwamen gewoon het water uit en duwden hun snuit tegen dat grote dier dat daar dood lag te gaan. Precies wat je altijd ziet bij olifanten in Afrika. Ik had een brok in mijn keel.”



De zeehondenredder was gealarmeerd door Jaap van der Hiele, zeg maar de Leny 't Hart van Zeeland. ,,We hebben eerst nog geprobeerd het dier weg te halen. Maar het woog zeker tweehonderd kilo, dus dat was geen doen met die gladde stenen. Bovendien hebben we vorige week in Renesse gezien dat dat niet altijd goed uitpakt: daar is een zeehond tijdens het vervoer aan stress overleden. Dus we besloten, in overleg met A Seal, dit dier te laten liggen.”