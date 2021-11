Zeehonden zijn terug in de Waddenzee: vijf keer zo veel als dertig jaar geleden

Dertig jaar geleden sloten Nederland, Duitsland en Denemarken een verdrag over het behoud van zeehonden in de Waddenzee, en dat heeft gewerkt. De populatie is nu weer ongeveer op hetzelfde niveau als in 1900.

In dertig jaar tijd is het aantal gewone zeehonden dat in de Waddenzee leeft vijf keer zo groot geworden, namelijk ongeveer 40.000 dieren, schatten onderzoekers van het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat in het Duitse Wilhelmshaven. In Nederland werden ruim 8000 zeehonden waargenomen, 8 procent meer dan een jaar eerder.

De zeehonden werden geteld in augustus, toen ze in de rui waren en veelal op het land lagen. Tijdens de telling namen onderzoekers ongeveer 27.000 zeehonden waar in de Waddenzee. Omdat veel zeehonden tijdens de telling waarschijnlijk in het water waren en dus niet zijn gezien, wordt de telling bijgesteld met een schatting van hoeveel dieren niet meegeteld zijn. Hierdoor komen de onderzoekers op een schatting van 40.000 gewone zeehonden in de Waddenzee in 2021.

Lokale groei

De groei lijkt wel af te vlakken, omdat sinds 2012 de jaarlijkse groei gemiddeld 1 procent was. Per land verschilt de groei ook sterk. In Nederland is het aantal sinds 2020 gegroeid met 8 procent, terwijl Denemarken een daling van 40 procent zag. Sinds 2012 is de Deense populatie vrijwel elk jaar gedaald. In Duitsland schommelen de cijfers. In de deelstaat Schleswig-Holstein werd een daling van 18 procent gezien ten opzichte van een jaar eerder, terwijl Nedersaksen en Hamburg een stijging van 10 procent noteerden.

In een aantal gebieden worden weliswaar meer pups geboren, maar dat leidt niet tot een groei van de populatie, zoals in Denemarken. Experts willen onderzoeken wat er daar precies aan de hand is.

Naast Nederland strekt de Waddenzee zich ook uit over Duitsland en Denemarken:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: