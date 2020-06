Zeehondenakkoord bereikt: opvang zieke dieren alleen bij menselijk toedoen

Gewonde of zieke zeehonden worden voortaan alleen nog opgevangen als er sprake is van een menselijke oorzaak. Want het gaat goed met de zeehond.

Als het om een zieke of verlaten zeehondenpup gaat, wordt deze pas opgevangen na 24 uur observatie. Er komt een centraal meldpunt voor strandgangers die een zeehond aantreffen die in problemen verkeert. Speciaal daarvoor opgeleide zeehondenwachters besluiten of opvang nodig is of niet. Zo krijgen moederzeehonden langer de kans om verloren pups terug te vinden en is er meer tijd voor zieke dieren om in hun natuurlijke omgeving te herstellen.

Dit zijn enkele nieuwe regels rondom de opvang van zeehonden waarover partijen vandaag overeenstemming hebben bereikt. Dat meldt de Waddenvereniging. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de kustprovincies stellen voor de komende vier jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het opleiden van de zeehondenwachters, onderzoek en communicatie.

Natuurlijk gedrag

De nieuwe afspraken volgen op verzoek van minister Carola Schouten. Ze zei in 2018 al dat zeehonden in principe niet meer moeten worden opgevangen, behalve als ze gewond zijn door menselijk handelen. ,,Het akkoord is een succes waar we trots op mogen zijn en waar we op voort kunnen bouwen. Met het nieuwe akkoord krijgen zeehonden meer ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Dat moedig ik aan.’’

De burgemeester van Vlieland, Tineke Schokker, zegt dat het belangrijk is dat toeristen en strandgangers ook begrijpen dat ‘gestrande zeehonden vaak het beste met rust gelaten kunnen worden’. Namens de kustprovincies, de zeehondencentra en vrijwilligersorganisaties en gemeenten in het Waddengebied is het akkoord getekend door gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen.