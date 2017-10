Zeehondjes uitgezet in Ouddorp

Zeehonden Tommie, Bob, Seabert en Jerry zijn woensdagmiddag onder grote belangstelling uitgezet op het strand van Ouddorp. Het was wel even spannend, want door de mensenmenigte durfden ze niet zo goed uit de kist te komen. Gelukkig ging de eerste zeehond snel naar buiten, waarna de rest volgde.