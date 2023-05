Zeer drukke avondspits aan begin van lang en zonovergoten pinksterweekend

Slapend meisje (4) vergeten in de bus na schoolreis­je: ‘Ze is over het hoofd gezien’

Het is de schrik van iedere ouder: dat je kind vergeten wordt op schoolreisje. Het werd donderdag realiteit voor een 4-jarig meisje, dat per ongeluk werd achtergelaten in de bus die haar had moeten afzetten op haar school in Eindhoven.