Zeer grote bosbrand in natuurgebied Deurnsche Peel, Nl-Alert verzonden, blushelikopter ingezet

DEURNE - Er is maandagmiddag rond 12.55 uur een natuurbrand uitgebroken in de Deurnsche Peel. Het gaat om een zeer grote bosbrand. Verschillende brandweerwagens zijn uitgerukt. De rook is in de wijde omtrek te zien. Door de windkracht breidt de brand zich snel uit, aldus de Veiligheidsregio.

De brand is in de Mariapeel, volledig op Brabants grondgebied. Gebied dat in brand staat ligt aan Leegveld. Lastig te bereiken voor de bluswagens, aldus de voorlichter van de brandweer ter plaatse. Het gaat om een gebied van 800 tot 500 meter. Vooralsnog is er niemand geëvacueerd. De brandweer vraagt om niet het gebied in te gaan.

Rook tot in Eindhoven te zien

Er zijn twee brandweerpelotons vanuit brandweer Brabant Zuidoost, in het gebied aanwezig met ook vier tankspuitwagens en twee waterwagens. De politiehelikopter is ingezet om de brand goed in kaart te krijgen. Verder zal ook een blushelikopter, een zogeheten firebucket, van defensie worden ingezet. De rook is tot in Eindhoven te zien.

,,Brand in heidegebied van de Deurnsche Peel is lastig om onder controle te krijgen vanwege de wind die de brand aanwakkert”, zegt Hoofdofficier van dienst Wally Paridaans. De brandweer is massaal uitgerukt. De aanwezige brandweerkorpsen hebben hun coördinatiecentrum ingericht op de parkeerplaats van De Halte op de grens van Deurne en Griendtsveen. ,,Er is een NL Alert verzonden. Enerzijds om mensen te waarschuwen ramen en deuren te sluiten, maar ook om iedereen er op te wijzen uit het gebied weg te blijven”, aldus Paridaans.

Toegangswegen zijn afgesloten

De brandweer vraagt mensen niet te komen kijken en hulpdiensten de ruimte te geven. Alle toegangswegen vanuit Griendtsveen naar Helenaveen, Deurne en Ysselsteyn zijn afgesloten.

De brand is in de wijde omgeving goed te ruiken.

