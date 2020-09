Zeer grote brand in centrum van Enkhuizen

CORONAVIRUS LIVE | Meer dan 10.000 nieuwe besmettin­gen in Frankrijk, proeven met Ox­ford-vac­cin hervat

12 september Het aantal besmettingen in Nederland is vandaag gestegen met 1231, ongeveer evenveel als gisteren. Het RIVM waarschuwt dat nieuwe maatregelen nodig zijn als het aantal nieuwe besmettingen in en rond grote steden zo hard blijft stijgen. Ondertussen zijn de proeven met een mogelijk vaccin weer hervat. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.