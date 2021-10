Zeer zacht herfstweer brengt buitjes met zich mee

Na rustig herfstweer steken vanaf vandaag de buien weer de kop op. Hoewel het de komende dagen ‘beduidend wisselvalliger’ zal zijn, is het nog wel even zeer zacht voor de tijd van het jaar.

Na overwegend droge dagen is het vandaag bewolkt en gaat het weer regenen of motregenen, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,En morgen en overmorgen zijn er misschien wel stevige buien.” In het zuidwesten zijn er nog enkele opklaringen, met ‘misschien een klein beetje zon’.

Er wordt wel zeer zachte lucht aangevoerd vandaag, zegt de meteoroloog. ,,De temperatuur loopt flink op, die is ruim hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Het begon vanochtend met 14, 15 graden, dat is eigenlijk normaal, maar vanmiddag loopt het op naar de 17 tot wel 20 graden”, zegt Klaassen. Dat is overigens niet warm genoeg voor een record: de warmste 19 oktober ooit was in 1921, toen het 23,6 graden werd in De Bilt.

Ook morgen is het nog warm, met zo’n 19 graden. ,,Het zachte weer komt wel met stevige buien. Vanaf donderdag krijgen we te maken met een andere luchtsoort en wordt het nog hooguit 13 graden.”

Typisch Nederlands

Later in de week koelt het nog verder af. Wind uit het noordwesten blaast frisse lucht naar Nederland, waardoor het niet warmer zal worden dan een graad of 10 tot 12. De zon laat zich dan af en toe zien, afgewisseld door stapelwolken en buien. Het weekend wordt overwegend droog met zonnige momenten, maar nog wel fris.

Na het weekend krijgen we opnieuw met wisselvallig weer te maken. ,,Daarbij is dagelijks kans op regen en waait het af en toe stevig. Met 12 tot 14 graden is de maximumtemperatuur dan vrij normaal voor de tijd van het jaar", zegt Klaassen. ,,Kortom: volgende week is het typisch Nederlands herfstweer.”

