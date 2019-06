Zeer zeldzaam: ingeslagen meteoriet bij Zwolle ‘mogelijk halve meter tot een meter groot’

video Veteranen marcheren voor koning Wil­lem-Alexan­der

16:27 In Den Haag is het defilé van de Nederlandse Veteranendag gehouden. De deelnemers marcheerden langs koning Willem-Alexander en vice-premier Hugo de Jonge. De stoet zag er dit keer gevarieerder uit dan anders, want vanwege het warme weer mochten de deelnemende detachementen kiezen of ze hun zomertenue of het gewone uniform droegen. Vanwege de hitte liepen er geen paarden en alleen speurhonden mee, meldde de zegsman van het Nationaal Comité Veteranendag.