Zeeuwse teler legt oogst stil: 'Supermarkt ligt vol buitenlandse appels'

De fruitpluk, die vier weken duurt, is altijd een gezellige en hectische tijd, maar bij Vereecken, aan de Provincialeweg in het Zeeuws-Vlaanderen gelegen Vogelwaarde, zijn ze in rouwstemming. Ze zijn gestopt met oogsten. ,,Niet omdat het fruit al geplukt is, er hangt zelfs nog zo'n vijftig ton (50.000 kilo) aan de bomen. We zijn gestopt omdat we niet verder kunnen."