Zeiler Jean Luc zag zwemster in nood en sloeg meteen alarm: ‘Wie doet dat nou, het was 10 mijl van de kust!’

‘Moraalrid­der’ Rob F. (44) moet cel in voor misbruik van meisje (13) in schaftkeet

15:34 De 44-jarige Rob F. uit Apeldoorn is veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Daarnaast moet hij in zijn proeftijd van drie jaar meewerken aan behandeling van zijn psychische stoornissen en controles van zijn computer en telefoon. F. misbruikte een 13-jarig meisje en had kinderporno in bezit.