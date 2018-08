Zeilmeisje Laura rouwt over op rif gestrande zeilboot Guppy

Dekker had Guppy uitgeleend aan een Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie, maar tijdens een overtocht liep het volledig fout en strandde de boot op een rif in de Stille Oceaan.



,,Deze week was waarschijnlijk een van de droevigste tijden uit mijn leven", schrijft de solozeilster op de Facebookpagina van haar organisatie. ,,Mijn lieve Guppy, mijn eerste thuis, mijn metgezel tijdens het grootste avontuur van mijn leven is gestrand op een rif in een van de atollen in de noordelijke Cookeilanden."



De nu 22-jarige Laura Dekker was zestien toen ze in 2012 een twee jaar durende reis rond de wereld vervolmaakte met haar elf meter lange Guppy. Vorig jaar leende ze de boot aan een Amerikaanse stichting die kinderen met een maatschappelijke achterstand al zeilend zelfvertrouwen bijbrengt.



Een reeks betreurenswaardige omstandigheden heeft er echter toe geleid dat de reis van Guppy nu vervroegd ten einde is. De boot zette in april van dit jaar koers vanuit Nieuw-Zeeland richting Fiji.