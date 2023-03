Zeilschip, waarop Tara (12) om het leven kwam, had volgens inspectie niet mogen uitvaren

Een groep met onder meer tweedeklassers van het Dalton Den Haag voer op 31 augustus rond bij Terschelling. Rond het middaguur brak een giek en raakte Tara dodelijk gewond . Voor mede-opvarenden moest slachtofferhulp worden ingeschakeld bij terugkomst in de haven van Harlingen. Tara was met haar klas op de historische klipper op zeilkamp op de Waddenzee.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die in 2016 onderzoek deed naar een soortgelijk incident, concludeerde al dat de giek zwak was door houtrot. De OVV was een ‘opvolgingsonderzoek’ gestart om te kijken ‘wat er nodig is om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen’.