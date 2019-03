‘Zeker 24 slachtoffers in misbruikzaak Gelders dorp Alem’

De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank om een uitzondering te maken voor de vrouw van de verdachte, en haar wel toe te laten. ,,Zij wil met mijn cliënt verder en voor de verwerking is het misschien goed dat zij de slachtofferverklaringen wel hoort”, aldus de raadsman. Of dit verzoek wordt toegekend, is nog niet duidelijk. De rechter wil eerst weten wat alle betrokkenen hiervan vinden. Op de volle publieke tribune werd door ouders al flink nee geschud.



Ook over het verzoek van de slachtoffers om voor de inhoudelijke zitting het eindrapport in te mogen zien, moet nog een besluit genomen worden. Dat verwacht de officier van justitie nu snel te doen. Wanneer het inderdaad lukt om in juni een zittingsdatum te prikken, dan komt er ook eerst nog weer een pro formazitting. Ook doe datum is nog niet bekend.