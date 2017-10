Zeker 60.000 stakers op manifestatie Zuiderpark

Bij de bekendmaking van het aantal aanwezigen leraren klonk luid gejoel, meldt verslaggever Ellen van Gaalen vanuit Den Haag. De sfeer in het park is goed, maar door de regen vluchten veel stakers de tenten van de vakbonden in. Daar is het dringen. De manifestatie bestaat uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek. Onder meer Corry Konings, de band Diep Triest en Imca Marina treden op.



Onderwijsbond CNV deelt tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'.



Met de actie protesteren leraren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Vandaag staakt een groot deel van de 6.500 basisscholen in Nederland.