Zelden vertoond: Ruinerwold-gezin hield crematie moeder ‘strikt geheim’

Het crematorium kreeg de opdracht dat geen enkel detail aan derden mocht worden verstrekt. ,,De crematie staat bij ons te boek als ‘bijzonder dossier’”, zegt de directeur Fons Bergman van Crematorium Kranenburg.



Een crematie geheim houden is een uitzonderlijk verzoek volgens de directeur van het crematorium en de Landelijke Vereniging van Crematoria.



Lange tijd was onduidelijk waar de vrouw, die stond ingeschreven onder de naam Hye Jin Moon, is gebleven. Na de inval in de boerderij de wildste geruchten de ronde over de vrouw.



Zij zou begraven liggen in de tuin in Ruinerwold of in Hasselt, waar het gezin tot 2004 woonde. Van die spookverhalen blijkt niets te kloppen. Vorige week is crematorium-directeur Bergman ook benaderd door de politie die de zaak-Ruinerwold onderzoekt.