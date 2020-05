Zeldzaam én heel schattig: koe krijgt drieling

Op de boerderij van Lynn en Wilbert wordt beschuit met muisjes geserveerd. Blauwe muisjes, want er zijn woensdagochtend drie stiertjes geboren. ,,Soms krijgt een koe twee kalfjes maar dit hebben we nog nooit meegemaakt", zegt Wilbert. Ze kunnen het weten, allebei groeiden ze op in een melkveebedrijf. Wilbert: ,,Mijn vader maakte het ooit maar één keer mee.” Kansberekeningen die online circuleren, spreken ook boekdelen. Die variëren van één op de acht miljoen tot één op honderdduizend. ,,We waren verrast, dit is heel bijzonder", zegt Lynn. ,,De kalfjes doen het gelukkig goed en drinken ook goed. De moeder moet nog een beetje herstellen.” De kalfjes kregen met de fles extra biest, omdat de moeder niet genoeg had voor een drieling.