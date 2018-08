Zeldzaamheid: tweede hittegolf in één zomer

UpdateOns land heeft officieel te maken met een tweede landelijke hittegolf. In De Bilt werd het om 14.40 uur 30,2 graden, meldt Weerplaza. ,,Dat is heel uitzonderlijk."

Voor een landelijke hittegolf moet het kwik in De Bilt vijf dagen achter elkaar de 25 graden aantikken. Van die vijf dagen moeten er drie tropisch zijn, met 30 graden of hoger op de thermometer. Vorige week was al duidelijk dat dit vrijwel zeker weer zou gebeuren. De huidige hittegolf, de tweede, begon op 29 juli.



De eerste landelijke hittegolf in drie jaar tijd kwam een dag eerder ten einde, toen de temperatuur op het hoofdkantoor van het KNMI onder de 25 graden dook. ,,Daardoor is deze hittegolf net niet de langste hittegolf ooit gemeten. De eerste landelijke hittegolf duurde dertien dagen, van 15 tot 27 juli. Omdat er één dag tussen zat die niet aan de 25 graden kwam, hebben we nu niet de langste hittegolf ooit." De langste hittegolf ooit duurde achttien dagen, aldus Janssen.

Langste regionale hittegolf

Regionaal ging de hittegolf, die al op 15 juli begon, overigens wel door: in onder meer Brabant en Limburg hield het warme weer onverminderd aan. Daarmee is het inmiddels de langste regionale hittegolf ooit. Aan de hittegolf kan vrijdag mogelijk een einde komen. Dan dalen de temperaturen in heel het land waarschijnlijk tot onder 25 graden.

Quote Twee hittegol­ven in een jaar is heel uitzonder­lijk. Wilfred Janssen

Gemiddeld gesproken is er eens per vier of vijf jaar een landelijke hittegolf. Twee hittegolven in een jaar zijn nog zeldzamer. Wilfred Janssen van Weerplaza licht toe: ,,Het is heel uitzonderlijk. Het is slechts tweemaal eerder voorgekomen dat een zomer twee landelijke hittegolven opleverde, in 1941 en in 2006. Dit jaar is de derde keer dus."

Ander meetsysteem

Bijna 80 procent van de ruim 59.000 stemmers op onze poll pleitte onlangs nog voor een andere meetmethode rond landelijke hittegolven, waarbij niet alleen de temperatuur in De Bilt telt. ,,Het is gebaseerd op een kromme afspraak die al heel lang geleden gemaakt is'', zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Het had ermee te maken dat er in De Bilt áltijd wordt gemeten. En dat het centraal gelegen is. Dat zou het verschil tussen noord en zuid compenseren, dus dan is De Bilt representatief voor het hele land.''

Enquete poll Moet er een andere meetmethode komen? Ja, kijk naar heel Nederland

Nee, is goed zo Moet er een andere meetmethode komen? Ja, kijk naar heel Nederland (77%)

Nee, is goed zo (23%)