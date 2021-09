Zelf golfen? Zo begin je!

Vaardigheidsbewijs

Hierna kun je lid worden van een club, waarvoor je contributie betaalt. Onbeperkt golfen is de meest gekozen vorm. Tegenwoordig hebben clubs ook vaak lidmaatschappen op maat, zoals een tienrittenkaart of een abonnement voor in de daluren. Je kunt ook iedere keer dat je wilt spelen een zogenoemde greenfee betalen. Daarmee mag je eenmalig negen of achttien holes spelen. De kosten variëren in Nederland gemiddeld van 25 tot 35 euro voor negen holes en zo’n 55 euro per persoon voor achttien holes.