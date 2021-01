Zelfgeknutselde vuurwerkbom aangetroffen in woonwijk Alkmaar

Volgens NH Nieuws gaat om stuk pvc-buis dat is gevuld met een nog onbekend materiaal. Daarom werd aanvankelijk aangenomen dat alle woningen in een straal van honderd meter rond het explosief moesten worden ontruimd. ,,Als het een cobra is, weet je wat er in zit, maar hier staat geen merk of naam op”, verklaart een politiewoordvoerder waarom de hulpdiensten aanvankelijk groot alarm sloegen.



Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.