Zelfs een toeristentreintje wordt ingezet als alternatief voor de stint

Bakfietsen, taxibusjes, bolderkarren en zelfs een treintje. Nu de stint niet meer over de openbare weg mag rijden, moeten kinderdagverblijven op zoek naar alternatieve vervoersmiddelen. ,,We improviseren ons suf.''

Yellowbellies, de kinderopvang die de buitenschoolse opvang (bso) regelt in het Utrechtse Oudewater, zet sinds vandaag zelfs een toeristisch treintje in om het vervoer van de kinderen naar twee basisscholen vlot te regelen. In Oudewater werd de trein -een soort elektrisch golfkarretje met een aanhanger- tot nu toe alleen voor toeristische doeleinden ingezet, maar nu dus ook voor het vervoer van schoolkinderen.

Veiliger

Volgens Danny Muijs van Yellowbellies is de trein veiliger dan de stint. ,,De kinderen zitten overdekt, de chauffeur moet minstens twee jaar een rijbewijs hebben en minimaal 21 jaar oud zijn. We hebben vanochtend twee uur geoefend.'' De leiding en niet te vergeten de kinderen zijn blij met de trein waarin twaalf passagiers passen. ,,De kinderen vinden het geweldig. Het is voor ons een prima alternatief voor de stint. Daarnaast zetten we ook weer bakfietsen in, want de trein alleen is niet voldoende. Het betekent extra trappen, maar we zijn niet voor niets een sport-bso'', aldus Muijs.

Uit een rondgang langs meerdere bso's blijkt dat met name bakfietsen na het tijdelijke verbod op de stint weer massaal uit de schuur zijn gehaald. Ook taxibusjes en bolderkarren worden veel genoemd als alternatief. Brancheorganisatie Kinderopvang laat weten dat uit tientallen reacties van haar leden blijkt dat het vervoer met veel extra inspanningen van medewerkers veilig wordt opgelost. ,,Het is improviseren. Naast lopen en fietsen proberen taxiverhuurbedrijven opvanglocaties zo veel mogelijk uit de brand te helpen. Dat lukt niet overal: soms zijn er te weinig busjes en chauffeurs. Ook de beschikbaarheid van extra personeel vergt het uiterste. Bovendien brengt de inhuur van taxibusjes hogere kosten met zich mee, waarin niet is voorzien. Een inschatting van de meerkosten is nog niet te maken'', aldus woordvoerder René Loman van de brancheorganisatie.

Bolderkar

Partou Kinderopvang (meer dan 300 bso's in Nederland) had 74 stints rondrijden. ,,Onze oplossing? Taxibusjes, bakfietsen, lopen en voor de kleinste kinderen gebruiken we weer de bolderkar. Dat deden we vroeger ook, want we hebben ook een leven voor de stint gehad'', aldus Partou-woordvoerder Evelien van Holten. Volgens haar is het een boel geregel, maar is de logistieke operatie gelukt. ,,We merken nu al dat de werkdruk omhoog gaat, want we hebben extra mensen nodig om het vervoer goed en veilig te regelen. Dat maakt het lastig, want het is moeilijk om voldoende personeel te krijgen.''

Volgens Van Holten worden de stints nog niet van de hand gedaan. ,,Nee, we wachten eerst alle onderzoeksresultaten af.'' Woorden van dezelfde strekking bij Dak Kindercentra, een opvangorganisatie met zestig vestigingen in Den Haag en omgeving. ,,We begrijpen dat de stints voorlopig van de weg zijn gehaald, maar hebben nog heel veel vragen. Vragen waar de verschillende onderzoeken hopelijk een antwoord op zullen geven. Tot die tijd doen wij onze veertien stints niet de deur uit. Wij reden er al meer dan vijf jaar mee en altijd zonder problemen. Logistiek is het nu aanpoten met alternatief vervoer, maar het kan even niet anders'', aldus Karen Strengers, directeur van Dak Kindercentra.

Niet alleen kinderdagverblijven, ook postbedrijven als PostNL moet op zoek naar ander vervoer. Het postbedrijf maakte landelijk gebruik van tachtig stints voor het ophalen van zakelijke post in de binnensteden. PostNL zet nu onder meer bakfietsen en auto's in.