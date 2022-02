Zes coronaregels waarvan iedereen wist dat bijna niemand zich er aan zou houden

Fietser (27) die betrokken was bij dodelijk ongeval in Twentse Goor had drugs en alcohol gebruikt

GOOR/ MARKELO - De 27-jarige man uit Goor die begin deze maand betrokken is geweest bij een dodelijk ongeval in zijn woonplaats had ten tijde van het ongeval zowel alcohol als drugs gebruikt. Dat meldt de politie na vragen van deze nieuwssite.

23 februari