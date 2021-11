Zes gewonden bij uitslaande woningbrand in Dongen, één persoon vermist

Toen Julia (11) hoorde dat ze corona had, kon ze eindelijk weer haar vader (in isolatie) knuffelen

Langer dan 15 minuten in contact geweest met iemand met corona: in quarantaine. Naast een klasgenoot gezeten die positief is getest: in quarantaine. En huisgenoot met Covid-19? Hele gezin... hup, in quarantaine. Harde GGD-cijfers ontbreken maar met gemiddeld 22.417 nieuwe besmettingen per dag, moeten naar schatting honderdduizenden mensen binnen zitten. De mini-lockdowns geven stress. ,,Improviseren en het beste ervan maken.”

25 november