Zes jaar cel en tbs voor verkrachting en doodslag Amsterdamse Rinia (68)

Volgens de rechtbank is G., die uitgebreid is onderzocht in een kliniek, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De Eritrese statushouder had volgens de deskundigen last van een psychose ten tijde van het voorval. Hij woonde ruim vijf jaar in Nederland en bekende vrij snel na zijn aanhouding dat hij de vrouw heeft verkracht en mishandeld.

De broer, zus en enkele nichtjes van Chitanie zijn naar de uitspraak gekomen. ,,We hoorden als familie in etappes hoe ernstig het was. Eerst vernamen we dat ze was aangevallen en gedood. Daarna vertelden ze dat mijn zus mishandeld was, dat haar ribben en oogkassen waren gebroken en haar hersenen waren beschadigd. En tenslotte hoorden we dat ze was verkracht,” zegt Rinia’s broer Kenneth Chitanie (65). ,,Het had een enorme impact op ons. Onze dochter kreeg een inzinking. Ik had slapeloze nachten, ik herbeleef het allemaal.”