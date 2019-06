Zes jaar na ‘grensrechterzaak’: Yassine D. hoort zometeen strafeis in steekpartij

Nabestaan­den krijgen brief: 'Nieuwe ontwikke­lin­gen’ vlucht MH17

10:05 Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Het internationale onderzoeksteam zal die woensdag presenteren. Dat schrijft hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke vanochtend in een brief aan de nabestaanden.