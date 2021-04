Zes maanden cel voor brandstichting bij zendmast Groningen

De 32-jarige Theo van B. uit Groningen moet zes maanden de cel in voor brandstichting bij een zendmast in Groningen op 10 april. Daarnaast krijgt hij vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Sinds april 2020 zijn 33 zendmasten in Nederland in brand gestoken. Voor twee branden (Maasbree, Groningen) zijn nu mensen veroordeeld, de rechtszaken tegen vijf andere verdachten van branden in Amsterdam, Dronten en Veldhoven volgen nog.

Anti 5G

De meeste verdachten hebben geen sterk anti-5G-profiel, zoals aanvankelijk werd vermoed. Groninger Van B. heeft zich wél herhaaldelijk negatief over 5G uitgelaten en volgens de reclassering is er ook sprake van ‘jarenlang wantrouwen naar de overheid’ en een ‘proces van radicaliseren’ met een ‘voedingsbodem is voor extremisme’

Van B. is de tweede die voor zendmastbrandstichting veroordeeld is. De man noemde het zelf bij de rechtszitting in Rotterdam ‘lariekoek’ dat hij brand gesticht zou hebben bij de zendmast. De Rotterdamse rechtbank vond de bewijzen sterk genoeg - zo herkenden getuigen Van B. op uitgezonden beelden.

Onrust

Dat de mast zelf niet beschadigd raakte omdat omstanders de vlammen blusten vindt de rechtbank geen verzachtende omstandigheid. Uit het vonnis: ,,Deze brandstichtingen hebben in de samenleving veel onrust en gevoelens van onveiligheid veroorzaakt. Met de gevolgen van zijn daden heeft de verdachte geen enkele rekening gehouden. Sterker nog, uit de door de verdachte geplaatste Facebookberichten blijkt dat de verdachte kennelijk anderen heeft willen aanmoedigen om eveneens zendmasten te vernielen. Dit rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan.”