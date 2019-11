Zes mannen opgepakt bij onderzoek naar drugslab; flinke partij drugs gevonden

De aanhoudingen vonden plaats rond 20.45 uur. Een verdachte werd met handboeien vastgebonden aan de paal van een verkeersbord. Een ander werd door agenten naar de grond gewerkt. Daarbij assisteerden aanwezige brandweerlieden en boa's.

Een politiewoordvoerder kan niet vertellen waar de mannen opeens vandaan kwamen. Zeker is dat ze op het bedrijfsterrein van de loods waren, in de buurt van een benzinestation, terwijl dat al was afgesloten voor onderzoek. De verdachten zijn tussen de 29 en 58 jaar oud. Sommigen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De cocaïne is in beslag genomen en afgevoerd naar een politielocatie.

Volledig scherm Een man werd met handboeien vastgebonden aan de paal van een verkeersbord. © MaricMedia / Tom van der Put

Volledig scherm Vijf mannen zijn in de buurt van de loods aangehouden. © MaricMedia / Tom van der Put

Drugsrestanten

Eerder op de dag werd door omwonenden een vreemde lucht geroken. Rond 17.45 uur heeft de gemeente samen met de brandweer metingen verricht. ,,Op een gegeven moment zijn in het oppervlaktewater restanten van drugs aangetroffen”, zegt politiewoordvoerder Alwin Don. Vervolgens is besloten in de loods te gaan kijken. Don: ,,Daar hebben we waarschijnlijk een cocaïnewasserij aangetroffen. In feite een productielab voor cocaïne.’’

Benzinelucht

Verschillende omstanders zeggen al langer een chemische lucht te hebben geroken. De een zegt al sinds de zomer, de ander viel het de laatste weken op. Ze spreken over een benzinelucht. ,,Ik heb geen melding gemaakt bij de gemeente”, zegt een omwonende. ,,Het kan af en toe stinken. Dan denk je niet meteen aan zoiets.”

Volgens de omstanders is het vaker raak geweest in de loods waar de politie onderzoek doet. Zo zou er eerder al een hennepkwekerij gezeten hebben.

Een omwonende: ,,Ik ben blij dat ze dit ontdekken. Stel dat zoiets ontploft. Er wonen hier wel mensen. Die lui denken alleen aan zichzelf.” Een andere man: ,,Dat dit bij ons in de buurt is, vind ik wel heel erg. Stel het vliegt in brand.” Ook hij rook het al maanden. ,,Maar heel sporadisch. Ik dacht dat iemand verf in het riool had gegooid.”