Zes procent meer besmettingen, instroom ziekenhuizen op hoogste punt sinds begin januari

VideoDe daling in het aantal nieuwe coronagevallen heeft zich de afgelopen week niet doorgezet. Het aantal nieuwe besmettingen op weekbasis nam met ruim 6 procent toe tot 51.240. Het percentage tests dat positief uitpakt, stijgt verder door naar 9,6 procent. Dat was vorige week 8,9 procent en een maand geleden 7,6 procent. Opnieuw ging bijna een half miljoen Nederlanders naar de teststraat.

In ruim tachtig procent van de gevallen wordt de besmetting, wanneer daarvan een oorzaak te herleiden is, thuis (58,7 procent) of bij bezoek in de thuissituatie (24,9 procent) opgelopen. Dat laatste getal is iets hoger dan de laatste maanden, mogelijk een signaal dat de 1 bezoeker-regeling minder stikt wordt nageleefd. In de zorg vinden amper nog besmettingen plaats.

De meeste besmettingen worden vastgesteld in Zuid-Holland, Oost-Brabant en het noorden van Limburg. Daarmee piekt het virus precies in de gebieden die sinds het begin van de epidemie het hardst zijn getroffen door corona. Mensen ouder dan tachtig en kinderen in de basisschoolleeftijd testten relatief minder vaak positief dan een week geleden, maar bij de leeftijdsgroepen 13 tot 17 jaar en 18 tot 24 was er juist sprake van een stijging.

Het R-getal zit op het meest recente moment waarvoor het berekend kan worden net iets onder de 1. Op 29 maart was het 0,97. Dat geeft aan dat de epidemie op dat moment iets kleiner werd. Dat zegt niet meteen iets over het huidige tempo waarmee het virus groeit of krimpt.

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Ook bij de Keukenhof konden mensen zich de afgelopen week laten testen. Foto ter illustratie. © ANP

Ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames blijft op een hoog niveau. Gemiddeld komen er dagelijks nu 261 mensen met corona op een ‘normaal’ ziekenhuisbed terecht en 48 op de intensive care. Dat is ongeveer een kwart meer dan een maand geleden. Sinds begin januari was deze instroom niet meer zo hoog.

De bezetting van de ziekenhuizen is nog wel iets lager dan toen. Er liggen nu 2554 mensen met corona in het ziekenhuis, op 5 januari waren dat er 2890 (zie infographic hieronder). Verschil met toen is dat de verhouding tussen normale ziekenhuisbedden en ic-bedden anders is. Op de ic liggen nu 794 coronapatiënten, bijna honderd meer dan toen. Het aantal gewone ziekenhuisbedden dat bezet wordt door een coronapatiënt is nu lager: 1760 tegenover ruim 2100 toen.

De tekst gaat verder onder de infographic

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oorzaak is de vaccinatiecampagne. Vooral veel oudere mensen hebben al één of twee prikken gehad. Zij kwamen voorheen regelmatig in het ziekenhuis terecht, maar zelden op de ic. Daardoor profiteren de klinische afdelingen van de ziekenhuizen al wel van het vaccineren: het aantal 80-plussers op die afdelingen was in maart 16 procent, terwijl in de winter nog 27 procent van de coronabedden op deze afdelingen door deze leeftijdsgroep bezet werd.

De ic's worden pas ontlast als mensen tussen 55 en 75 een prik krijgen. Dat staat voor de komende weken en maanden op de planning, maar dat is de laat om de ic's nu te ontlasten. Om een nieuwe piek op te kunnen vangen, besloten de ziekenhuizen vorige week de capaciteit van de intensive cares uit voorzorg verder uit te breiden.

Het aantal coronasterfgevallen was met 174 voor het eerst in tijden hoger dan een week eerder. Vorige week rapporteerde het RIVM nog 142 doden.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins: