Zeven kinderen zaten thuis in quarantaine tijdens uitvaart van Steffens tante

Zwaargewon­de bij vechtpar­tij op middelbare school in Wapenveld, meerdere verdachten geboeid afgevoerd

13:02 Bij een vechtpartij op het Sprengen College in Wapenveld is een zwaargewonde gevallen. Het gaat om een minderjarige slachtoffer jongen. Hij is met spoed en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. In totaal nam de politie acht mensen mee.