Zeven veulens en kalf gestolen uit Oostvaardersplassen

Dit alles blijkt volgens de krant uit onderzoek van het programma Medialogica van omroep HUMAN. Staatsbosbeheer bevestigt de diefstal. Volgens woordvoerder Joke Bijl is niet duidelijk wie de dieren heeft meegenomen. Evenmin staat vast hoe oud de verdwenen kalveren en het veulen precies waren.

Geen aankopingspunten

Staatsbosbeheer deed meermaals aangifte van de diefstal. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek maar dat leverde niets op. De aangiftes worden niet meer nader onderzocht.

,,De reden daarvoor is dat er onvoldoende opsporingsindicatie was. Met andere woorden: er waren geen kansrijke aanknopingspunten die rechtvaardigen om capaciteit op deze aangiften in te zetten’’, laat het OM Midden-Nederland in het tv-programma weten

Filmpje

Medialogica heeft beelden ontvangen waarop een veulen te zien is dat uit de Oostvaardersplassen zou komen. Het dier is te zien een achtertuin. Er zijn op de achtergrond verschillende stemmen te horen. ‘We halen ze allemaal weg’ en ‘Dit hebben we toch maar mooi geflikt’, roepen omstanders die niet in beeld komen.

Staatsbosbeheer kent de videobeelden. Verschillende medewerkers hebben het getoonde veulen herked als in een augustus uit de Oostvaardersplassen ontvreemd dier. Volgens Bijl houden de boswachter in het natuurgebied goed in gaten en weten zij precies wanneer een merrie een jong heeft. Ook weten zij precies hoeveel dieren op een bepaalde plek lopen. Een boswachter van de Oostvaardersplassen liet aan de programmamakers weten ‘100 procent’ zeker te zijn dat het dier uit het natuurgebied bij Lelystad komt: ,,Je kunt dat zien aan de strepen bij zijn ogen en aan de vlekken op zijn neus. Deze is van ons.’’

Pierotstreepjes

Ook Tanja de Bode, onderzoeker van gedrag en anatomie van Konikpaarden en sinds juli beheerder van de kudde in het Oostvaardersveld, herkent het veulen. De dieren hebben volgens haar hele specifieke wildkenmerken: namelijk streepjes boven de ogen (pierrotstreepjes). De onderzoekster is zeker dat op de beelden een in het Oostvaardersveld vermist veulen is te zien.

Het tv-programma Medialogica plaatste op de website een still uit een video die het ontving. Daarin zou het gestolen veulen te zien zijn.

Het bewuste filmpje is eind november door Staatsbosbeheer overgedragen aan de politie. Het meenemen van het heckrundkalf is vanwege mogelijke veterinaire risico's ook gemeld aan de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. Die beoordeelde het risico op de verspreiding van ziektes als laag en laat de zaak verder rusten.

Woordvoerder Bijl spreekt schande van de diefstallen: ,,Voor jonge dieren is het niet goed dat ze bij hun moeder weggehaald worden.’’

Uitzending