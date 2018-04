Zeventien jaar voor overvaller die Brabantse agent doodschoot op Bonaire

Bezorger ontslagen! 87 stempassen niet afgeleverd

20:37 NIJMEGEN - Een medewerkster van een postbedrijf is ontslagen omdat bij controle is gebleken dat zij 87 stempassen niet had bezorgd in de gemeente Nijmegen. De controle werd uitgevoerd, omdat er nogal wat klachten waren van stemgerechtigden die geen stempas hadden ontvangen van de gemeente.