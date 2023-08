Zeventien kilo afval per ic-patiënt, iedere dag weer: ziekenhuizen worstelen met afvalberg

Zorgen bij RIVM om fikse stijging soa's: ‘Gedrags­ver­an­de­ring is echt noodzake­lijk’

Het aantal soa’s in Nederland neemt toe en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt zich zorgen. De komende weken delen het RIVM en GGD’en daarom op festivals en bij introductieweken van opleidingen ruim 40.000 condooms uit met de boodschap: geef liefde, geen soa. In 2022 hadden met name jonge mensen meer soa’s.