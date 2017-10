Zeventig mensen overnachten op Utrechts plein voor gratis donuts

video Burgemeester Zeist: 'Den Haag moet uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren'

11 oktober De burgemeester van Zeist Koos Janssen heeft vanmiddag met zo’n 25 mensen uit Den Dolder gepraat over de zoektocht naar Anne Faber en de arrestatie van Michael P. die in Den Dolder in een instelling zat. ,,Mensen balen verschrikkelijk. Hoe heeft het zover kunnen komen? Die vraag snappen wij. Die hebben wij ook”, vertelt Janssen daarover.