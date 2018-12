Ziek thuis, maar tóch in de klas dankzij robot Benji

Ziek thuis zitten, maar tóch lessen volgen. Voor zieke leerlingen komen meer technische snufjes om via live verbindingen ‘in de klas’ te kunnen zijn. Ze staan in de rij om een robot te bemachtigen.

,,Hé Rach!’’

,,Hé schat.’’

De 18-jarige Rachelle Stormbroek lacht als ze haar vriendin Jennifer hoort. Ze zit ‘voor haar’ in het klaslokaal voor een lesje economie op het Erasmus College in Zoetermeer. Virtueel dan, want Rachelle zit thuis in de woonkamer. Via haar mobiele telefoon is ze net de klas binnen gekomen. Ze kijkt uit op de rug van haar vriendin, ziet het bord en de docent die er voor staat. En natuurlijk kan ze meeluisteren met de uitleg van die leraar.

Het is een uitkomst voor Rachelle. Ze is net een dag terug uit het ziekenhuis en kan niet naar school. Sinds een jaar kampt de scholier met opeenvolgende alvleesklierontstekingen. Keer op keer belandt ze in het ziekenhuis met hevige pijn.

Voor een tiener die haar vwo-examen moet doen, is het zacht gezegd waardeloos. ,,Ik ben vorig jaar meer niet dan wel op school geweest. Niemand dacht dat ik zou overgaan, maar het is toch gelukt,’’ vertelt ze. Na een terugval is Rachelle zo moe dat ze niet gelijk naar school kan.

Toch is ze vastbesloten om haar examen te halen. ,,Heel veel mensen zijn er heel zenuwachtig over, maar ik denk dat ik het kan,’’ zegt ze lachend.

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft ze een hulp: Benji, de AV1-robot. ’s Nachts ligt hij in de kast in het conciërgehok om op te laden – ‘de conciërge zegt wel eens: niet stiekem meekijken met wat ik in de kast doe hè’ – en overdag staat hij op een tafeltje in een klaslokaal. ,,Ik app mijn vriendinnen altijd of ze Benji even kunnen halen. Zij nemen me dan mee de klas in,’’ vertelt ze. Meestal ‘zit’ ze vooraan. ,,In het begin zetten ze me bij hen, maar als ze dan achterin de klas zaten, kon ik het bord niet zien.’’

Zo ook vandaag. Vriendinnen Fleur en Mariëlle hebben ‘haar’ meegenomen. Het hoofd van de robot beweegt ineens. ,,Oh, je bent er wel,” zegt Fleur. Als de ogen van de robot wit branden, is ze online. Ze kan meeluisteren en als ze wil tegen haar klasgenoten praten. Maar dat gebeurt weinig. Haar vriendinnen appen vooral met Rachelle. ,,Het geluid is niet geweldig, dus we praten meestal niet met elkaar,” verklaart Mariëlle.

Moet Rachelle van klaslokaal wisselen, appt ze een vriendin die ook naar de volgende les gaat of ze haar wil meenemen. ,,Ik heb één keer gehad dat iemand me was vergeten. Toen stond ik nog in het lokaal van het uur ervoor.’’ In de pauze verdwijnt ze even in een kluisje. ,,Daar hoef ik niet bij te zijn hoor. Dan praat toch iedereen door elkaar.’’

De aanvragen voor een robot of live-verbinding met de klas stromen binnen. Met de komst van de wet passend onderwijs, waarbij zoveel mogelijk leerlingen die zorg nodig hebben in de reguliere klassen moeten blijven, zoeken scholen naar manieren om ook zieke kinderen er bij te houden. De virtuele lessen helpen voorkomen dat leerlingen helemaal uitvallen.

Stichting Kind en Ziekenhuis en de Vodafone Foundation hebben sinds dit schooljaar twintig AV1-robots die aan steeds andere kinderen worden uitgeleend. ,,Maar we zouden er nog veel meer kunnen uitlenen,’’ zegt directeur Hester Rippen. Volgens haar voorzien de robots in een behoefte van zieke kinderen. ,,School is heel belangrijk voor hun ontwikkeling, maar ook voor sociale activiteiten. Zo kunnen ze meepraten en gaat het leven toch een beetje door.’’ Het voordeel van de robot is dat die onder de arm overal mee naar toe kan; naar het schoolplein met buitenspelen, naar kinderfeestjes en zelfs op schoolreis.

Terwijl de robots nieuw zijn in Nederland werkt Klassencontact al tien jaar met live-verbindingen. In de klas staat een scherm waarop de zieke leerling te zien is. Ook deze organisatie merkt dat er meer aanvragen binnenkomen sinds passend onderwijs is ingevoerd. ,,We hebben veel meer vraag dan we aankunnen,’’ erkent projectmedewerker Astrid Zwarts. Klassencontact constateert een toenemende vraag voor (thuiszittende) leerlingen met gedragsproblemen en psychische problematiek, terwijl het is bedoeld voor leerlingen met een chronische of ernstige lichamelijke ziekte.

Scholen zijn zo enthousiast over de live-verbindingen dat ze zelf robots aanschaffen. Het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland heeft er al twee in omloop. ,,Hiermee kunnen we het isolement doorbreken waarin leerlingen raken als ze door ziekte thuis zitten,’’ verklaart directeur Erik Wissink. ,,Bovendien is de drempel lager als ze er weer klaar voor zijn om naar school te gaan.’’

Ook economieleraar Erik Ettema is enthousiast over deze vreemde eend in de bijt. ,,Zo kan Rachelle de lessen tóch volgen en weet ze precies waar we zijn. Het enige is dat ik niet kan zien wat ze wel en niet snapt.” Dat de robot bepaald geen standaard leerling is, deert de docent niet. Ettema: ,,Ik doe niets anders als die robot er staat. Ik praat er ook niet tegen ofzo. Meestal zet Rachelle hem op één stand, zodat ze op het bord kan meekijken.”

