Zieke Eberhard van der Laan zwaait zijn volk toe

Initiatiefnemer Caesar Bast kwam op het idee nadat hij zwaar onder de indruk raakte van de brief waarin van der Laan zijn afscheid aankondigde. De burgemeester van Amsterdam moest in zijn strijd met longkanker afgelopen week noodgedwongen per direct zijn werk neerleggen.



,,Zijn woorden hakten er zó in'', zei Bast. ,,Zorg goed voor elkaar en voor de stad. En dan dat vaarwel, vooral dat vaarwel. Ik dacht meteen: wát kunnen we nog voor hem doen? Meteen kwam het applaudisseren op. Want wat is een betere manier om je waardering te laten blijken dan een staande ovatie? Van der Laan heeft zo gezorgd voor de stad, nu willen wij een beetje voor hem zorgen'', aldus Bast, die van der Laan roemde om zijn directheid.



Volgens Bast was het plan vanavond om heel lang te applaudisseren en van der Laans geliefde lied Aan de Amsterdamse grachten te zingen. Vluchtelingenorganisatie Refugees Start Force zei op Facebook dat in ieder geval ruim tweehonderd vluchtelingen op weg waren naar de woning aan de Herengracht om hun dank te betuigen aan de burgemeester.



Verslaggever Koen Voskuil is aanwezig bij het eerbetoon aan de zieke burgemeester. Volg hem hieronder live op Twitter.