Zieke Eva krijgt duizenden kaartjes voor derde verjaardag

Via social media begonnen Zwolse politieagenten dinsdag een actie voor het dochtertje van een collega uit Zwolle. Haar ouders Ellen Zwiers (39) en Sharrol Pattiwael (40) uit Assen hadden even daarvoor een kleine oproep gedaan. ,,Ik dacht vorige week: kom, ik doe een oproepje voor vrienden en familie op Facebook”, vertelt Zwiers aan Dagblad van het Noorden. ,,Onze kleine meid heeft de afgelopen maanden al heel wat voor de kiezen gehad. Zo’n honderd kaartjes moet dan wel lukken. Misschien wel tweehonderd.”



Dat werden er een stuk meer. Bij de politie in Zwolle zijn duizenden kaarten afgeleverd, zo is te zien op beelden die de dienders vanochtend delen op Twitter. ‘Het is werkelijk fantastisch', schrijven ze er enthousiast bij.



Met de kaartenactie wilde de ouders hun dochtertje een extra feestelijke dag geven. Even de ellende van de afgelopen paar maanden een beetje vergeten. Eva strijdt namelijk tegen een ernstige en zeldzame vorm van botkanker: het Ewing-sarcoom.



Sharrol Pattiwael moest eerder deze week al glimlachen om het idee van zijn vriendin: tweehonderd kaartjes. Pattiwael is werkzaam bij de politie in Groningen, toen de collega’s hoorden over zijn doodzieke dochter en dat zij graag een kaartje zou willen ontvangen, ging het snel. ,,Er is een mail gestuurd naar de tienduizenden collega’s in het land. Wijkagenten begonnen het te delen op Twitter.”