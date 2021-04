Ziekenhuis deelt longscan van man die AstraZeneca weigerde en corona kreeg: ‘Wanhoop stond in zijn ogen’

Bovenstaand citaat is afkomstig uit een brief aan de ‘minister, leden van de Gezondheidsraad en het RIVM’ die de ziekenhuisleiding vandaag op zijn website publiceerde, en die gelezen kan worden als een aanklacht tegen de recente stappen die genomen zijn in het vaccinatiebeleid. In Limburg hebben ze ‘met verbijstering kennisgenomen van de politieke besluitvorming rond de vaccins van AstraZeneca en Janssen’.

De bewuste patiënt waarvan nu de longscan naar buiten gebracht is, is ernstig ziek, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. Het gaat om een al wat oudere man, hij ligt in Sittard op ‘medium of intensive care’. De woordvoerder beaamt dat het geen alledaagse stap is, een longfoto van een patiënt naar buiten brengen. ,,Maar we willen als ziekenhuis een krachtig statement maken. We willen af van halfslachtig zwalkbeleid. Patiënten en collega's in het ziekenhuis moeten beschermd worden. Met dit beleid gaat dat voorlopig gewoon niet gebeuren. Daarom vinden we het belangrijk dit geluid te laten laten horen.”